За неделю ОРВИ заболели 12 313 жителей Коми

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В период с 19 по 25 сентября с симптомами ОРВИ за помощью обратились 12 313 жителей Коми. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По предоставленным данным, среди заболевших 5 571 ребенок. Доля детей до 14 лет составляет 45,2%, заразившихся взрослых – 54,8%.

В ведомстве сообщили, что в материале больных определяются вирусы парагриппа и риновирусы, то есть вирусы не гриппозной этиологии.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что в этом году ситуация становится серьезнее из-за прихода нового подтипа гриппа А/Н3N2 – А/ Darwin/9/2021 и вируса типа В линии Victoria В/Austria/1359417/2021.

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