Число покусанных собаками жителей Коми сократилось на 27%

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На заседании правительства Коми министр сельского хозяйства и потребительского рынка Алексей Буткин проинформировал, что в республике на 27% сократилось число местных жителей, которые пострадали от укуса собак.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом число покусанных составило 745 человек. Также сократилось и число бродячих собак с 4 711 в 2021 году до 4 505.

По числу бесхозных животных лидирует Усинск – 980 собак. На втором месте Сосногорск – 809, следом идет Ухта – 882 человека, в Сысольском районе – 142.

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