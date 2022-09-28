Врач из Коми рассказала, почему пожилым людям нужны прививки от COVID-19

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Руководитель гериатрического центра Республики Коми Наталья Дубова рассказала, почему в условиях подъема заболеваемости коронавирусом так важно сделать прививки пожилым людям. По ее словам, это нужно не только для физического здоровья, но и психического состояния.

По словам Дубовой, у пожилых людей более слабый иммунитет, а само заболевание будет протекать сложнее. Кроме того, у пенсионеров выше риск умереть от коронавируса, чем у молодых. Кроме того, эксперт отметила, что пожилые пациенты чаще страдают сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, что также осложняет течение ковида.

В заключение руководитель центра отметила, что прививка позволяет снизить тревожность и улучшить эмоциональный фон.

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