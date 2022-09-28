Директора компании по лесозаготовке из Коми наказали за нарушение противопожарных правил

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Директор лесозаготовительной компании в Коми получил штраф в размере 60 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.
Прилузский районный суд установил, что руководитель организации складировал на расстоянии менее 40 метров от края леса и не отделил при этом заготовленную древесину противопожарной минерализованной полосой.
Суд признал директора виновным и назначил наказание в размере 60 тысяч рублей.
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