Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывкаре 10-летний мальчик попал под колеса машины, сообщили в столичном ГИБДД. Авария произошла на Трактовой улице ранним утром.

Около 8:00 45-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Volkswagen Touareg. Во время поворота на Радужную улицу она наехала на велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись.

Ребенок в результате ЧП пострадал, но отделался только ушибом мягких тканей. Причины произошедшего уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мама всегда будет тебя любить»: в Ярославской области трагически погиб 14-летний Антон К. из Сыктывкара (подробнее)