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Общество28 сентября 2022 6:15

В Сыктывкаре 10-летний мальчик попал под колеса машины

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывкаре 10-летний мальчик попал под колеса машины, сообщили в столичном ГИБДД. Авария произошла на Трактовой улице ранним утром.

Около 8:00 45-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Volkswagen Touareg. Во время поворота на Радужную улицу она наехала на велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись.

Ребенок в результате ЧП пострадал, но отделался только ушибом мягких тканей. Причины произошедшего уточняются.

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