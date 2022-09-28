В Коми 62-летний мужчина зверски пытался расправиться с обидчиком

Фото: архив "КП"

В Сыктывдинском районе Коми 51-летний местный житель оказался в реанимации. Мужчина пострадал от рук своего 62-летнего собутыльника.

Как сообщили в СУ СК России по Коми, мужчины выпивали в дачном посёлке «Мырты-ю». В какой-то момент между ними произошёл конфликт, который чуть не закончился трагедией.

— Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности 62-летним и 51-летним мужчинами произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой первый нанес второму не менее трех ножевых ранений в область шеи и туловища. Раненый смог добежать до соседей, которые вызвали скорую помощь и полицию. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, в настоящее время он находится в реанимационном отделении больницы, — рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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