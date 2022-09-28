Школьный охранник в Сыктывкаре распылил в лицо матери ученика перцовый баллончик

Фото: архив КП

В Сыктывкаре охранник школы №1 распылил в лицо матери ученика перцовый баллончик. Дети после ЧП продолжили обучение в штатном режиме. В мэрии столицы прокомментировали, что мужчина не должен был поступать таким образом, так как на это у него, как минимум, нет законных оснований.

Предварительно известно, что между охранником и пострадавшей произошел конфликт. Свидетели рассказали, что женщина кричала и размахивала руками. После произошедшего ей вызвали скорую.

В мэрии Сыктывкара отметили, что после случившегося детей вывели из здания, а после проветривания вернули обратно. В управлении образования и в школе заявили, что охранник поступил неправомерно, в связи с чем в ЧОП направили требование об его увольнении. Также информацию о случившемся передали в полицию, сообщили в «БНК».

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