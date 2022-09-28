Мобилизованных жителей Коми обеспечат берцами с войлоком и другой экипировкой

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Глава Коми Владимир Уйба рассказал об экипировке призванных в рамках частичной мобилизации жителей республики. По словам руководителя региона, у них есть все необходимое.

Уйба заявил, что с резерва сняты спальные мешки, которыми обеспечили две первые партии отправленных. В настоящий момент планируется на Выльгортской фабрике закупить теплые берцы с войлоком на резиновой подошве. Также в экипировку вошли каски, перчатки, бронежилеты, наколенники и налокотники.

Глава признал, что закупить удается не все сразу, но пообещал, что эта проблема будет решена, пока мобилизованные находятся на тактических тренировках. Средства на экипировку выделены из бюджета, для этого пришлось в ряде других сфер сократить расходы.

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