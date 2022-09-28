Синоптики рассказали о побитом минусовом температурном рекорде в Коми

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Центр погоды Фобос сообщил, что в республике зарегистрированы сильные морозы. Такая ситуация наблюдалась не только в Коми, но и на всем северо-востоке Европейской России. Что касается республики, то самый минимальный показатель здесь составил –12,9С°. Так, ниже отметки в −10С° температура опустилась в Усть-Щугоре – 11,4С°, а также в Ижме – −12,9С°.

Были побиты и былые температурные рекорды. К примеру, в Ухте температура воздуха опустилась ниже показателя 1986 года. В тот же день было −6,6С°, тогда как ночью температура упала до −8,5С.Обновился также и суточный минимум в Койгородке, где похолодало до −8С°.

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