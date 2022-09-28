Из-за резкого торможения ПАЗа пострадала 15-летняя девочка из Коми

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывдинском районе накануне, 27 сентября, в ДТП с автобусом пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщили в ГИБДД Коми. ДТП зарегистрировано в Выльгорте, учтонили в ведомстве.

Авария произошла ранним утром, в 7:30 на улице Каликовой. Водитель ПАЗа резко затормозил во время движения и в результате подросток упала в салоне.

Пострадавшая получила различные травмы. В настоящий момент в причинах произошедшего разбираются.

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