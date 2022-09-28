В Сыктывкаре выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ до 2103 человек на 100 тысяч населения

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В Сыктывкаре в период с 19 по 26 сентября значительно выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в муниципалитете. По предоставленной информации, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 2103 человека, в целом по Коми – 1 532 человека. Эти показатели признаны превышающими эпидемиологический порог. Уточняется, что чаще всего болеют люди старше 18 лет.

В то же время, как в самой столице, так и по региону пошла на спад заболеваемость коронавирусом. Показатель на 100 тысяч населения составил в прошлом отчетном периоде в Сыктывкаре – 461 человек, по республике – и 472 по Коми. В это периоде наблюдается снижение до 335 по Коми и 329 по Сыктывкару.

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