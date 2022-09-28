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Происшествия28 сентября 2022 13:12

Из-за оскорбления подруги житель Коми до смерти избил знакомого

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре вынесли приговор 42-летнему местному жителю по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

В апреле 2022 года фигурант уголовного дела, местная жительница и ее сожитель 63 лет употребляли дома спиртное. Во время застолья потерпевший начал оскорблять возлюбленную. Подсудимый не стерпел и ударил его несколько раз по голове, от чего мужчина почти сразу скончался от последствий черепно-мозговой травмы.

Суд вынес решение назначить наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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