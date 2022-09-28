Мобилизованным жителям Коми предложили собрать носки

Фото: архив КП

В Прилузском районе в социальных сетях объявили акцию по сбору шерстяных носков. Инициатива исходит от «Союза молодежи села». Вязанные изделия будут собирать вплоть до 3 октября.

В сообщении поясняется, что решение принято для поддержки мобилизованных ребят из района, которые сейчас готовятся к участию в специальной военной операции.

Принести носки можно будет в офис союза в селе Объячево, расположенный на Мира,76. Все вопросы можно задать по телефону 2-31-89.

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