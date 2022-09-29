В Коми начались поиски ушедшей в лес с рюкзаком пенсионерки

Фото: Лиза Алерт

В Прилузском районе Коми начались поиски 70-летней Веры Соколовой. Женщина, как уточнили волонтеры «Лиза Алерт» ушла в лес 25 сентября и не вернулась. Уточняется, что это произошло около поселка Вухтым.

Приметы: рост – 152 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, зеленые глаза

Во что она была одета неизвестно, но сообщается, что пенсионерка взяла с собой рюкзак.

Если вы видели пропавшую или готовы помочь в поисках, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии 8 800 700 54 52.

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