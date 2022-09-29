Получившие повестку мобилизованные жители Коми могут заключить брак в день подачи заявления

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Получившим повестку в рамках частичной мобилизации в Коми сократили период ожидания регистрации брака. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе правительства республики.

Попавший под частичную мобилизацию, имеет право заключить брак в любом ЗАГСе. Для этого достаточно предъявить повестку. Также, если молодожены этого пожелают, можно заключить брак в день подачи заявления, сообщил и.о. министра юстиции Коми Алексей Осташов.

Чтобы подать заявление, нужно при себе иметь удостоверяющие личность документы, квитанцию об оплате госпошлины. Если у пары есть совместные дети, можно также в день обращения в ЗАГС установить отцовство.

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