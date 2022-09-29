В Коми 68-летний водитель врезался в жилой дом и погиб

В Сыктывдинском районе Коми произошло ДТП, унёсшее жизнь пожилого мужчины. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, 68-летний водитель за рулём ВАЗ-2104 потерял управлением над авто и врезался в жилой дом по Рабочей улице.

Прибывшие на место инспекторы ГИБДД обнаружили мужчину без сознания. Они передали его медикам, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, водитель умер от сердечного приступа. Жертв и пострадавших среди жильцов дома нет.

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