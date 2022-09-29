Молодой житель Коми зарезал обидчика своей возлюбленной

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Ранее судимого 25-летнего жителя Ухты признали виновным в умышленном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

В феврале 2022 года сожительница фигуранта уголовного дела рассказала ему, что сосед из другого подъезда в общежитии пытался совершить в ее отношении противоправные действия. Обвиняемый в тот момент был пьян, схватил нож и пошел к предполагаемому обидчику. Мужчина сильно избил соседа и ударил его не менее семи раз ножом в голову, грудь и конечности.

В результате пострадавший скончался от массивной кровопотери сразу на месте. Суд назначил подсудимому девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. От массивной кровопотери, развившейся в результате полученного проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением легкого, мужчина скончался на месте происшествия.

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