В Коми 53-летний водитель сбил школьницу и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД по Коми
В Усинске 14-летняя девочка попала под колёса авто. Об аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.
По данным ведомства, школьница шла по двору на Парковой улице, когда в неё врезался мужчина на Toyota Runner. Девочка получила ссадины и перелом конечности. Водитель японского автомобиля не помог ребёнку и поспешил скрыться, однако был быстро вычислен сотрудниками полиции.
Виновником аварии оказался 53-летний усинец. По факту ДТП правоохранительные органы начали разбирательство.
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