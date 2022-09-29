В Коми 53-летний водитель сбил школьницу и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД по Коми

В Усинске 14-летняя девочка попала под колёса авто. Об аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

По данным ведомства, школьница шла по двору на Парковой улице, когда в неё врезался мужчина на Toyota Runner. Девочка получила ссадины и перелом конечности. Водитель японского автомобиля не помог ребёнку и поспешил скрыться, однако был быстро вычислен сотрудниками полиции.

Виновником аварии оказался 53-летний усинец. По факту ДТП правоохранительные органы начали разбирательство.

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