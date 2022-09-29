Приставы остановят производства в отношении мобилизованных жителей Коми

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В УФССП сообщили, что намерены остановить взыскание с задолженностей с мобилизованных жителей России и, соответственно, Коми. Информация об этом опубликована на сайте ведомства 28 сентября.

Уточняется, что взыскание могут приостановить полностью или частично, в зависимости от просьбы задолжавшего гражданина Российский Федерации.

Желающие написать заявление на приостановку можно будет подать прямо в военкомате. В ведомстве намерены приставить туда своих сотрудников.

– ФССП информирует о том, что исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению»,— говорится в сообщении.

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