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Общество29 сентября 2022 7:15

Приставы остановят производства в отношении мобилизованных жителей Коми

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В УФССП сообщили, что намерены остановить взыскание с задолженностей с мобилизованных жителей России и, соответственно, Коми. Информация об этом опубликована на сайте ведомства 28 сентября.

Уточняется, что взыскание могут приостановить полностью или частично, в зависимости от просьбы задолжавшего гражданина Российский Федерации.

Желающие написать заявление на приостановку можно будет подать прямо в военкомате. В ведомстве намерены приставить туда своих сотрудников.

– ФССП информирует о том, что исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению»,— говорится в сообщении.

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