Влюбленная пара в Коми на свидании застряла в луже из куриного помета

Фото: Спас-Коми

Жители Коми застряли на машине в пометохранилище 29 сентября. Чтобы их вызволить, пришлось прибегнуть к помощи специалистов «Спас-Коми».

По предоставленным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада Калина» решил прокатить свою 21-летнюю знакомую и поехал в сторону села Выльгорт, однако в пути машина попала в большую лужу куриного навоза и застряла там.

Чтобы вызволить пострадавших из кучи навоза, спасателям пришлось скинуть к автомобилю лестницу. Пострадавших после спасения увезли в Выльгорт, передали в «Комиинформ».

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