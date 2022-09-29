В Коми 45-летний мужчина чудом выжил после нападения в стенах общежития

Фото: архив "КП"

В Коми осудили 43-летнего жителя Ухты за покушение на убийство. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по РК, мужчина напал на своего 45-летнего собутыльника с ножом и едва его не убил.

Кровавая драма развернулась в мае этого года на кухне общежития по проспекту Космонавтов. Пьяные ухтинцы сильно поругались и конфликт перерос в поножовщину.

- Возник конфликт на почве личной неприязни, во время которого злоумышленник нанес потерпевшему не менее восьми ударов ножом в область груди, головы и верхних конечностей. Потерпевший, которому был причинен тяжкий вред здоровью, оказал активное сопротивление, кроме того, ему была своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив, - уточнили в СК.

Приговором Ухтинского городского суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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