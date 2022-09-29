Известна причина вызова в военкомат фигуриста из Ухты Дмитрия Алиева

Фото из личного архива Дмитрия Алиева

Заместитель министра спорта Алексей Морозов объяснил, с какой целью фигуриста Дмитрия Алиева вызывали в военный комиссариат. По информации «Матч ТВ», это было необходимо для уточнения данных.

Замминистра отметил, что Алиева вызывали, чтобы уточнить данные и поставить отметку, что он находится не за рубежом. Морозов подчеркнул, что далеко не всех вызывают в военкоматы для мобилизации.

– Прежде всего мы руководствуемся указом президента и конституцией. Как вы знаете, у нас создан штаб, мы находимся на связи с правительством и министерством обороны. По поручению правительства выработаны критерии для спортсменов основного состава сборных команд, — сообщил Морозов.