В Коми не зафиксированы случаи ошибочной мобилизации

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В Коми отсутствуют факты ошибочной мобилизации военнообязанных. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба во время выступления на телеканале «России-24» в программе «Пятая студия».

По его словам, каждый случай рассматривается дополнительно на предмет ошибки. Так, одному жителю Кому была отменена повестка, несмотря на то, что он был годен: у мужчины в плече металлоконструкция, которая смутила властей.

- У нас, слава богу, мало того, что нет ошибочной мобилизации, мы еще даже дополнительно [проверяем]. Вот парень у нас ушел, мы посмотрели в анамнезе, что у него был тяжелый перелом плеча, и там стоит металлоконструкция. Он годен, но мы приняли решение, хотя он не конфликтовал, у него не было желания уйти, наоборот, он рвется на передовую, но мы приняли решение его отозвать, убрать металлоконструкцию, его долечить, и уже потом вторым этапом отправлять. В этом смысле мои медицинские знания пусть и в прошлом работают. У нас работа на профилактику. У нас не гонка за результатом, у нас, я хочу сказать, параллельно частичной мобилизации приходит много добровольцев. У нас нет проблем с тем, чтобы сформировать положенное нам количество людей, - сказал руководитель региона.

Добавим, что из Коми уже отправлена третья группа призывников. Владимир Уйба заверил, что все солдаты будут обеспечены всем необходимым.

- После начала частичной мобилизации в Коми на уровне региона было принято решение взять на себя полную экипировку уходящих солдат: от термобелья до бронежилетов, - заключил Уйба.

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