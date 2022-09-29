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Общество29 сентября 2022 11:42

Уроженец Коми назначен прокурором в районе Башкирии

Источник:kp.ru
Фото: прокуратура Башкирии

Фото: прокуратура Башкирии

Уроженец Усинского района стал прокурором Баймакского района в Башкирии, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Приказ о назначении 38-летнего советника юстиции Альфреда Галиакберова подписан генеральным прокурором РФ Игорем Красновым 28 сентября.

Альфред Галиакберов родился в деревне Парма, затем уехал в Башкирию для обучения в Башкирском государственном университете. Службу в органах начал в 2007 году. Работал в должностях помощника и заместителя прокурора.

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