Жительница Сыктывкара нашла на улице карту и потратила более 65 тысяч рублей

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В Сыктывкаре задержали женщину, которая нашла банковскую карту и потратила оттуда более 65 тысяч рублей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МВД.

С заявлением о пропаже обратилась местная жительница, которая обнаружила пропажу карты. Карта была кредитной и потерпевшая ею не пользовалась, а спустя месяц позвонили из банка и сообщили, что нужно внести платеж.

Выписка показала, что кто-то оплачивал картой покупки и снимал деньги. Вскоре сотрудники полиции обнаружили 37-летнюю подозреваемую и задержали ее. Женщина пояснила, что нашла карту на улице и в течение месяца пользовалась ей.

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