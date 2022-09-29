В Коми вслед за мобилизованным 24-летним сыном на СВО отправился его отец

Фото: архив "КП"

В Коми проводили третью группу резервистов, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Среди них оказались сын и отец Волчковы, которые будут служить плечом к плечу. О семье мобилизованных рассказал глава Коми Владимир Уйба в интервью телеканалу «Россия 24».

24-летний Денис и его отец Дмитрий имеют большой армейский опыт. Молодой человек вернулся из армии прошлой осенью, служил в разведке. Его отец - военный пенсионер, работал в полиции, а теперь вызвался добровольцем.

Дома их остались ждать две любимые женщины - мама и сестра для Дениса и жена и дочь для Дмитрия.

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