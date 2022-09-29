В Сыктывкаре до 31 октября продлили расследование массовой гибели рыбы

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В Сыктывкаре приняли решение продлить расследование массовой гибели рыбы. Речь идет о ЧП, которое произошло на реке Човью. В Северо-Западном управлении агентства по рыболовству пока не готовы огласить его результаты.

Предварительно датой окончания расследования станет 31 октября. Пока что все зависит от экспертизы, которую проводят специалисты. Однако уже сейчас принято решение возбудить по факту гибели административное производство.

Напомним, что погибшую рыбу обнаружили 31 августа вдоль береговой линии. Всего эксперты насчитали около 200 экземпляров. В минприроды Коми пришли к выводу, что причиной стала авария в канализационном коллекторе.

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