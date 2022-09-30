В Коми разыскивают пропавшего более недели назад 53-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили об исчезновении 53-летнего жителя Коми. По предоставленной информации, Виталия Лебедева ищут между Ухтой и Сыктывкаром. Уточняется, что мужчина вышел из дома 21 сентября и исчез.

Приметы: рост – 174 см, нормально телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.

Был одет: черная куртка, черные джинсы, черные ботинки, черная шапка.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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