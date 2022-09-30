Житель Коми долгие годы истязал жену и дочь

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В Воркуте 42-летнего местного жителя обвинили в угрозе убийством, покушении на убийство и краже с банковского счета. Преступления, как отметили в Следственном комитете Коми совершено в отношении жены и дочери.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый страдает наркотической зависимостью. Между ним и супругой регулярно возникали ссоры, во время которых фигурант уголовного дела неоднократно угрожал и жене и дочери.

В время очередного конфликта мужчина напал с ножом на жену, однако она осталась жива благодаря вмешательству дочери и еще одного родственника. После нападения обвиняемый украл деньги с банковской карты.

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