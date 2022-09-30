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Общество30 сентября 2022 5:45

В Ухте скончалась 98-летняя ветеран Великой Отечественной войны

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители Ухты скорбят о смерти 98-летней участницы Великой Отечественной войны Ларисы Угловской. О кончине ветерана сообщили в городской администрации.

Лариса Угловская родилась в Великом Устюге, выросла в детском доме, а после переехала к тете в Москву. Там она окончила школу и работала на заводе. Во времена Великой Отечественной войны закончила медицинские курсы и отправилась на фронт.

Демобилизована она была в 1945 году, в 1948 году переехала в Великий Устюг. В 2012 года она начала жить с сыном в Ухте. Угловскую наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

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