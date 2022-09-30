Жители Коми с тремя категориями годности по здоровью подлежат частичной мобилизации

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Резервисты с категориями А, Б, В могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Такие разъяснения дали в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что лишь две категории - Г и Д - не призываются в армию. Однако это не касается добровольцев: для них ограничений по состоянию здоровья и возрасту нет.

- Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В)». И есть две категории, которые не подлежат мобилизации: «Г» (временно не годен к военной службе) и «Д» (не годен к военной службе).

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