Водитель из Визинги отсидит в колонии 5,5 лет за смерть супруги и пассажирки в ДТП

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывдинском районном суде 63-летнего жителя села Визинга признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Среди погибших была и его супруга.

Суд установил, что 24 сентября 2024 года мужчина ехал вместе с женой из Сыктывкара, и на 744 км дороги «Вятка» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. В результате погибла его супруга и пассажирка встречной машины. Кроме того, водителя получили серьезный вред.

Подсудимый свою вину изначально признавал частично, а потом уже признал полностью. Суд назначил ему 5,5 лет лишения свободы с лишением право управлять автомобилями сроком на 2,5 года. Также он должен возместить моральный вред в размере 1,4 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 68-летний водитель врезался в жилой дом и погиб (подробнее)