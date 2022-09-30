Эдуард Слабиков покидает пост замминистра строительства и ЖКХ Коми

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В Коми с поста замминистра строительства и ЖКХ Коми уходит Эдуард Слабиков. Об этом сообщил глава профильного ведомства Андрей Лисов на заседании в Госсовете.

По словам министра, в ведомстве открыты две вакансии из четырёх на должность заместителей, однако специалистов не хватает, а в Минстрое образовался отток кадров. По мнению Лисова, усталость и отсутствие узких специалистов способствует неправильному принятию профильных решений, уточняет КомиLeaks.

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