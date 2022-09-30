В Ухте 17-летнего подростка посадили на год и шесть месяцев за наркотики

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В Ухте 17-летнего парня осудили за покупку и хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

В ноябре 2021 года фигурант уголовного дела купил через интернет психотропное вещество, после оплаты ему сообщили, где находится тайник. Когда парень забрал товар, его задержали сотрудники полиции. В кармане у подсудимого нашли два свертка массой 4,164 гр.

Ухтинский городской суд назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Также ему присудили испытательный срок на один год.

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