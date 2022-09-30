В Коми 28 педагогов получили награды за профессионализм

Фото: глава Коми

Накануне, 28 сентября, в Коми в честь Дня учителя прошла церемония награждения педагогов. Всего почетные грамоты, почетные звания, знаки отличия получили 28 специалистов в сфере образования.

Первый зампредседателя правительства республики Эльмира Ахмеева на церемонии награждения отметила, что сейчас перед педагогами стоит очень важная задача – обеспечить экономику квалифицированными кадрами и поблагодарила всех собравшихся за профессионализм.

Среди педагогов были и те, кто получил награду от президента Российской Федерации. Так, директор муниципального учреждения «Центр дополнительного образования детей «Успех» Ирина Рюхова награждена распоряжением Владимира Путина за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Остальные 27 получили награды указом главы Коми Владимира Уйбы.

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