Вслед за Сабликовым пост замминистра ЖКХ Коми покинула Ирина Круглова

Фото: архив КП

Министр строительства Андрей Лисов 30 сентября сообщил, что вслед за его заместителем Эдуардом Слабиковым свой пост покидает также и второй зам Ирина Круглова. По его словам, сегодня их последний рабочий день.

Лисов не смог назвать причины ухода, отметив, что возможно у них просто накопилась усталость. а также сообщив, что готов к диалогу с новыми кандидатами. Однако, по его словам, очереди из желающих нет, передали в БНК.

Всего в структуре ведомства предусмотрено четыре заместителя – по ЖКХ, строительству, проектной деятельности и финансам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В министерстве спорта Коми произошли кадровые перестановки (подробнее)