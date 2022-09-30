Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 9:15

Девятиклассника из Коми обманул его ровесник из Вологды при продаже кроссовок Nike Air Jordan

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Подросток из Сыктывкара оказался обманутым его ровесником из Вологодской области, сообщили в МВД Коми. Парень потерял 20 тысяч рублей, думая, что покупает кроссовки Nike Air Jordan.

Пострадавший нашел объявление о продаже на сайте. Продавец сказал, что покупку можно совершить, связавшись с ним по ссылке. Юный житель Сыктывкара договорился о сделке и попросил отправить кроссовки по почте, сообщив трек-номер.

Сыктывкарец долгое время копил на это деньги и отправил их все на указанный счет. Продавец же после не выходил на связь. После полиция Сыктывкара установила, что злоумышленник – ровесник обманутого из Вологоды и покупателя он обманул нарочно. Мальчик долгое время уже состоит на профилактическом учете. Все деньги обязались вернуть родные подозреваемого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми долгие годы истязал жену и дочь (подробнее)