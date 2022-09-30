В Коми 27-летний мужчина до смерти избил односельчанина

Фото: архив "КП"

В Коми на скамье подсудимых оказался 27-летний молодой человек, обвиняемый в гибели односельчанина. Житель Усть-Куломского района жестоко избил мужчину и оставил его умирать.

Как сообщает СУ СК России по Коми, трагедия произошла в феврале этого года в одном из домов Усть-Кулома. Осужденный, будучи пьяным, накинулся на односельчанина и стал его избивать. От травм мужчина умер до приезда медиков.

- От полученной травмы грудной клетки потерпевший скончался через непродолжительное время на месте происшествия, - уточнили в СК.

Приговором Усть-Куломского районного суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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