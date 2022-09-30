Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 сентября 2022 10:24

Торчащий из воды провод едва не привел к гибели жителя Коми

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Верховный суд рассмотрел гражданский иск жителя Коми к ПАО «Россети Северо-Запад» с требованием возместить ущерб в размере 34 тысяч рублей за потерю имущества, расходы на оплату госпошлины и 50 тысяч рублей морального вреда, который был ему причинен. Мужчина потерял лодку и едва не погиб сам из-за торчащего электрического провода.

Инцидент произошел в августе 2020 гола, года истец плыл на лодке по течению, во время движения его судно зацепилось за электрический провод, перевернулось и затонуло. Самому мужчине удалось выбраться на берег.

Изначально истец обратился в Сыктывкарский городской суд, но там иск удовлетворили частично. Верховный суд после рассмотрения оставил приговор без изменений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 27-летний мужчина до смерти избил односельчанина (подробнее)