Инфекционную анемию у лошадей вновь выявили в Щельяюре

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В Щельяюре обнаружен очередной случай заражения анемией лошадей. Об этом сообщили в республиканском Управлении ветеринарии.

За последний месяц это не первый факт заболевания домашнего скота. Ранее положительные пробы также были выявлены специалистами. Введенный карантин будет действовать до улучшения ситуации.

Справка

Инфекционная анемия лошадей — вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов кроветворения и проявляющаяся рецидивирующей или постоянной лихорадкой, анемией, явлениями геморрагического диатеза во время температурных приступов и нарушением функций сердечно-сосудистой системы.

Возбудитель ИНАН: РНК-содержащий вирус. Возбудитель болезни в основном передается кровососущими насекомыми (чаще слепнями) во внешней среде: моче, навозе сохраняется 75 суток, в кормах до 270 суток.

Частые клинические признаки болезни: повышенная температура тела, отеки, истощение, быстрая потеря работоспособности.

Животных, клинически больных ИНАН, убивают и направляют на техническую утилизацию.

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