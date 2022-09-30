В Сыктывкаре на тротуаре обнаружен труп молодого мужчины

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре обнаружен труп мужчины. Его тело лежало прямо по середине тротуара. О трагедии сообщили «КП-Коми» в СУ СК России по республике.

По данным ведомства, смерть молодого сыктывкарца носит не криминальный характер. Точные причины должна установить экспертиза. Сейчас правоохранители пытаются установить личность мужчины.

- Личность умершего устанавливается. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не установлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверочные мероприятия продолжаются, - прокомментировали случившееся в СК

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