В Коми отец годами насиловал родную дочь

Фото: pexels.com

В Коми огласили приговор 40-летнему жителю Ухты, которого обвиняли сразу по трем тяжким статьям: мужчина годами насиловал родную дочь. Как сообщает пресс-служба СУ СК России РК, ухтинец получил длительный тюремный срок.

Как установил суд, мужчина совершил первое преступление, когда девочке было всего 11 лет. Сексуальное насилие продолжалось над школьницей долгое время, пока правда не всплыла наружу.

- Мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности своей дочери (ст.ст. 131, 134, 135 УК РФ). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми педофил изнасиловал родную дочь, сожительницу и двух девочек-подростков (подробности)