В Коми студентов печорского техникума экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании

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В Печоре эвакуировали студентов промышленно-экономического техникума. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

- Приехали скорая, полиция. Сам техникум эвакуирован, - написали печорцы.

Как рассказали в МВД по Коми, экстренная эвакуация понадобилась из-за сообщения о минировании здание. Угрозы о якобы готовящемся взрыве получило руководство учебного заведения.

- На телефон секретариата поступило сообщение о минировании здания техникума. На месте работает следственно-оперативная группа и кинологи. В настоящее время обследование зданий и прилегающей территории учебного заведения завершено, опасных предметов, угрожающих жизни и здоровью, обнаружено не было, - сообщили в ведомстве.

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