В Коми пропал ушедший в лес 37-летний Евгений Тумайкин

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми объявлены поиски 37-летнего Евгения Тумайкина из села Краснобор Ижемского района. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

По данным добровольцев, мужчина ушел в лес 23 сентября и пропал. С собой ижемец взял собаку, говорят близкие.

Приметы: рост 172 см, телосложение нормальное, карие глаза, черные волосы.

Был одет в темно-коричневую камуфлированную куртку, черные штаны, светло-зеленые сапоги-бродни, черную шапку.

С собой: собака рыжая с белым, рюкзак темно-коричневого цвета.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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