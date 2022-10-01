В Ухте задержали напавшего на пенсионерку 47-летнего мужчину

Фото: архив "КП"

В Ухте 75-летняя пенсионерка стала жертвой грабежа. На пожилую женщину напал мужчина, который подкараулили ее у подъезда, а затем ударил ее по лицу и забрал все, что было у ухтинки, с собой.

Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД по Коми. Как рассказали в ведомстве, заявление в полицию написала 62-летняя горожанка, которая и поделилась подробностями произошедшего.

По ее словам, злоумышленник ударил женщину по лицу, от чего она упала на землю, выхватил из рук сумку, в которой находились сотовый телефон и 2,5 тысячи рублей, и убежал. Сумма ущерба составила четыре тысячи рублей.

- Нападавший был задержан оперативниками в дежурные сутки. Ухтинца доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Злоумышленником оказался 47-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных деяний, а также за тяжкое преступление, - уточнили в МВД.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Подозреваемый дал признательные показания и в настоящее время арестован. Денежные средства ухтинец успел потратить, сумку выкинул.

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