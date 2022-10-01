Жителей Ухты напугали женские крики

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В Ухте местная жительница стала жертвой своего сожителя. Мужчина избил ухтинку прямо на улице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Как уточнили в ведомстве, женские крики из двора дома по Пионергорскому проезду услышали местные жители. Одна из горожанок решила позвонить в полицию и сообщить об инциденте. Однако в то же время сама женщина, чьи крики были слышны, обратилась в дежурную часть.

- Сообщение поступило от гражданки, которая проинформировала полицейских, что на улице в районе домов по Пионергорскому проезду слышны крики женщины. В то же время в дежурную часть обратилась потерпевшая, заявив о конфликте с бывшим сожителем. По данному факту составлен административный материал по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои), - уточнили в МВД.

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