Команда КВН «Имени меня» из Коми вышла в полуфинал Высшей лиги

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Команда КВН «Имени меня», представляющая Коми, прошла в полуфинал Высшей лиги. Об этом игроки сообщили в официальной группе в социальных сетях.

- Прошли в полуфинал Высшей лиги. Всех обнимаем в это непростое время! – написали они.

В 1/2 финала «Имени меня» набрали 10,9 баллов, заняв первую строчку. 0,3 балла им уступила команда «Красный лис» из Владивостока.

Напомним, в декабре 2021 года «Имени меня» после 11 лет игры в КВН вышла в финал Высшей лиги. Тогда команда заняла второе место.

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