Стало известно, призовут ли в рамках частичной мобилизации женщин

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Женщин в рамках частичной мобилизации на СВО призывать не будут. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что таких планов у властей никогда не было.

- Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин, - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, мобилизация в России началась 21 сентября. Коми намерена отправить около тысячи человек в зону СВО, к слову, каждый десятый - доброволец. По словам главы республики, последний рейс отправится на учения 10 октября.

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