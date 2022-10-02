В двух городах Коми обнаружено превышение загрязняющих веществ

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Синоптики ЦГМС Коми опубликовали результаты мониторинга атмосферного воздуха. По предоставленной информации, в двух городах региона были обнаружены загрязняющие вещества. Речь идет о Сыктывкаре и Сосногорске.

В Сыктывкаре выявили превышение норм по взвешенным веществам в 1,2 раза. В Сосногорске превышен уровень оксида углерода в 1,2 раза.

Радиационный фон в регионе остается в пределах нормы от 0,05 до 0,12 микрозивертов в час, что соответствует естественному гамма-фону, отмечается в сообщении.

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