В Ухте вместе с ребенком оборвались качели

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Жители Ухты сообщили о ЧП, которое произошло на детской площадке. По предоставленной информации, вместе с ребенком там оторвались качели.

ЧП было зарегистрировано на днях на площадке у «Сервиса», уточняется в сообщении. Качели оторвались во время движения, а находившийся на них ребенок пострадал.

– Ребенку очень больно от падения и наматывания железкой-крепежом, – рассказала очевидица.

Местные жители сильно удивились произошедшему, ведь площадку открыли совсем недавно.

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